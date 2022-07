Oldtimerfans aufgepasst! Das 2. Pfälzer-Berglandtreffen ist zugleich Ersatztermin für das Deutsche-Enten-Treffen (DET). Es findet noch bis Sonntag, 31. Juli, in Hinzweiler an der Grillstation statt. Stellplätze für die Oldtimer sind noch frei.

Eigentlich war das Enten-Treffen als deutschlandweites Event in Karlsruhe angedacht. Weil dieses nun ausfallen muss, gibt es nun ein Ersatztreffen in Hinzweiler, teilt Veranstalter Marcus Kessler von den Oldtimer Freunden in Kusel mit. Begonnen hat das Treffen am Mittwoch. Derzeit gibt es aber noch viele freie Plätze. Bis zu 200 Fahrzeuge finden auf dem Gelände rund um die Grillstation Platz. Freitag bis Sonntag geht’s um 8 Uhr los. Ein Frühstücksbuffet gibt es täglich bis 11 Uhr. Einen Teile- und Flohmarkt erwartet die Besucher sowohl am Freitag als auch am Samstag von 10 bis 15 Uhr. Am Freitag können Enten-Besitzer ab 13 Uhr das Pfälzer Bergland bei einer Ausfahrt erkunden. Mit Musik aus den 70ern, 80ern und der aktuellen Zeit sorgt gegen 20 Uhr das Sax-Hoch-Zwo Duo für gute Stimmung. Ebenfalls um 20 Uhr geben am Samstag die Magic-Johnson-Blues-Band Bluesklassiker und Selbstkomponiertes zum Besten. Abreise ist am Sonntag nach dem Frühstück gegen 11 Uhr. Die Teilnahme für Fahrzeuge wie A-Typen und Citroens bis Baujahr 1990 kostet 50 Euro. Jüngere Fahrzeuge zahlen 100 Euro. Anmeldungen nimmt Marcus Kessler unter Telefon 0176 70459676 entgegen.