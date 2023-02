Wie die Polizei mitteilt, wurde ihr am Samstag gegen 15.20 Uhr von mehreren Autofahrern gemeldet, dass jemand auf der A6, Fahrbahn Richtung Mannheim, zwischen den Abfahrten Waldmohr und Bruchmühlbach-Miesau herumläuft. Mehrere Autos hätten deshalb ausweichen müssen. Als die Polizei eintraf, sei die Person verschwunden gewesen. Bei den Ermittlungen stellte sich laut Polizei heraus, dass die Person vermutlich von einem Auto angefahren worden ist. Anschließend sei sie mit ihrem eigenen Auto, das sie vorher auf dem Seitenstreifen abgestellt hatte, weggefahren. Laut Zeugen sei das Auto ein schwarzer VW Golf 6 mit KL-Kennzeichen gewesen. Personen, die sachdienliche Hinweise zu der Situation machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiautobahnstation Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 35340 oder per E-Mail an pastkaiserslautern@polizei.rlp.de zu melden.