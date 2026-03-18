Im Mehrgenerationenhaus in Kusel (Alte Tuchfabrik, Fritz-Wunderlich-Straße 51a) wird am Samstag, 21. März, von 18 bis 20 Uhr das persische Neujahrsfest „Nowruz“ gefeiert. Dieses markiert den Beginn des Frühlings. Es stehe für Hoffnung, Neubeginn und Gemeinschaft und gelte als eines der ältesten Feste der Welt, das in vielen Kulturen gefeiert werde, teilen die Veranstalter mit.

Geboten werden den Besuchern ein persisches Buffet, traditionelle Dekorationen und Erklärungen zu alten Bräuchen. Eingeladen sind alle Interessierten, unabhängig von Herkunft, Alter oder Kultur. Die Veranstaltung wird in Zusammenarbeit vom Mehrgenerationenhaus Kusel sowie dem Beirat für Migration und Integration der Stadt Kusel organisiert. Der Eintritt ist frei, eine kleine Spende wird gerne entgegengenommen. Ein barrierefreier Zugang mit Aufzug befindet sich auf der Rückseite des Gebäudes.