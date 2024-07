Bereits zum dritten Mal öffnet die Wahl-Kirrweilerin Anja Börner am ersten Juli-Wochenende die Tore zum Perlenhof in der Hauptstraße 1. Sie erwartet Tausende Besucher – und sucht noch Helfer.

Nach zwei sehr gut besuchten Sommerfesten – nach Veranstalterangaben wurden im Vorjahr 4000 Besucher gezählt – startet die dritte Auflage des Perlenhof-Fests Wochenende, 6. und 7. Juli, jeweils um 10 Uhr. Anja Börner setzt auf das bewährte Konzept, hat in diesem Jahr jedoch noch einmal einige Aussteller mehr akquirieren können. Auf dem großen Areal des Perlenhofs werden 30 Stände vertreten sein.

Neben Ferienhäuschen und einer Wanderreitstation betreibt Börner den Laden „Perle & Stein“, in den Besucher an beiden Tagen einen Blick werfen können. Börner stellt dort selbst gefertigten Schmuck aus und bietet kreative Schmuckkurse an. Passend dazu sind auch die Standbetreiber ausgewählt, die viel Kreatives und Handgemachtes böten – „alles, nur kein 0815“, sagt die Veranstalterin. Neben regionalen Anbietern wie Tinkerbells Eierhäuschen, Niklas’ Tiernahrung, dem örtlichen Steinmetz und Bildhauer Alexander Höhn und Kirrweilers Bastelstübchen ist auch das Wildmobil der Kreisgruppe Kusel mit dabei; ebenso die Altenglaner Imker, neben Infos auch wieder eine Verkostung ermöglichen. Zahlreiche Kunsthandwerker geben Einblicke in ihre Arbeit. Drechselarbeiten, Kreatives aus Aluminiumdraht, alles rund um Schafwolle, eine Bilderausstellung, eine Tombola und vieles mehr laden zum Bummeln und Verweilen ein, verspricht Börner.

Kuchenspenden sind willkommen

Auch kulinarisch wird einiges geboten, von Gegrilltem über Burger bis hin zu Kuchen und Crêpes, erstmals wird es auch Flammkuchen und Baguettes geben. Aus Börners früherer Heimat Freinsheim kommen nicht nur einige der Standbetreiber, auch das Weingut Weisbrod wird erwartet. Für Kinder gibt es erneut ein vielfältiges kreatives Programm: So können sie beispielsweise Hufeisen-Traumfänger basteln, Steine bemalen und Vogeltränken aus Stein meißeln.

Parken können die Besucher auf einer gemähten Wiese. Autofahrer sollten auf die Beschilderung achten, sagt Börner. Da erneut mehrere Tausend Besucher erwartet werden, würde sie sich über weitere Helfer freuen, die Schichten am Parkplatz oder beim Ausschank übernehmen möchten. Jene können sich bei Anja Börner unter 0173 3069097 oder auf der Facebookseite des Perlenhofs melden. Zudem seien auch weitere Kuchenspenden – ohne Sahne – willkommen.