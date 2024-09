Dem Herrenteam der HSG Schwarzerden-Kusel, das in der A-Liga Ost (HV Saar) am Start ist, gelang im Heimspiel am Samstag ein perfekter Saisonstart. Von Anfang an dominierte die Heimsieben die Gäste der MSG Merchweiler-Itzenplitz IV und siegte klar mit 33:26 (19:12).

Das Heimteam legte los wie die Feuerwehr. 5:1 nach sechs Minuten, 11:4 nach 15 Minuten waren die Zwischenstände. Den schnellen Angriffen hatte die MSG wenig entgegenzusetzen. Dazu stand die Abwehr aufmerksam mit einem starken Torwart als Rückhalt. Die Gäste ihrerseits taten sich im Angriff schwer, kamen kaum zu Torerfolgen. Die HSG hielt das Tempo auch in den zweiten 15 Minuten weiter sehr hoch, zog Tor um Tor davon bis zum 19:12-Pausenstand.

In Hälfte zwei machte die HSG weiter wie bisher. Sie eroberte Bälle vom Gegner, lief Tempogegenstöße, verwandelte Chancen sicher in Tore. Beim 28:15 (44.) hatte sich die Sieben von Trainer Christian Jung erstmals einen 13-Tore-Vorsprung herausgeworfen, hielt den Vorsprung bis zum 31:18 (51.). Der Sieg für das Heimteam stand längst fest. Und im Gefühl des sicheren Vorsprungs ging die HSG nun verschwenderisch mit den Chancen um, versiebte einige Würfe. Auch die Abwehr war nun nicht mehr so konsequent, und Merchweiler konnte das Ergebnis bis zum Ende mit einem 33:26 freundlicher gestalten.

Alle kommen zum Einsatz

Garanten des Sieges waren die volle Auswechselbank mit 13 Spielern, die alle zum Einsatz kamen, die gute Integration der vielen Neuzugänge, das schnelle Angriffsspiel und die besonders in Hälfte eins starke Abwehrleistung. Auf diesem Start können die HSG-Herren aufbauen.

Das nächste Spiel der HSG-Herren steht am Samstag, 19 Uhr, gegen die SG Zweibrücken III an. Und im Vorspiel um 17 Uhr empfangen die HSG-Frauen (Bezirksliga HV Saar) die SG Zweibrücken II (jeweils in der Halle Roßberg in Kusel).