Initiator Rudi Zapp hat vor dem Gemeinderat von Reipoltskirchen das Radewegekonzept „Alte Welt“ vorgestellt.

Es soll das Lautertal und Odenbach sowie das Alsenztal verbinden und teils im Rahmen der laufenden Flurbereinigung auch durch Reipoltskirchen führen. Neben der Streckenführung erläuterte Zapp auch die Kosten für das Mammutprojekt, das die Ortsgemeinde bei einer zu erwartenden 90-prozentigen Förderung immerhin noch 7800 Euro kosten würde.

Sorgen bereitet Ortsbürgermeister Ernst Eckert der Rücktritt des ersten Beigeordneten Markus Klein aus persönlichen Gründen. Binnen drei Monate muss ein Nachfolger gefunden werden, was nach Einschätzung Eckerts schwierig wird. Darüber hinaus stehe er allein in der Verantwortung, weil auch der zweite Beigeordnete sein Mandat niedergelegt hat und kein Nachfolger gefunden wurde.

Urnengrabfeld für den Friedhof

Die Übernahme der Mehrkosten für die Essenskosten in der Kindertagesstätte Nesthocker in Hefersweiler wurde abgelehnt.

Die Infotafel am neu gestalteten Kerweplatz sei montiert und die Umplanung des Belegungskonzeptes auf dem Friedhof in Arbeit. Die Erweiterung des Urnengrabfeldes werde demnächst durch die beauftragte Firma in Angriff genommen.