Außergewöhnliche Zeiten erfordern eine außergewöhnliche Unterstützung bei der Suche nach einem Ausbildungsplatz. Deshalb macht die Agentur für Arbeit Kaiserslautern-Pirmasens Youtube-Live-Chats.

Da es in diesem Jahr schwieriger ist, eine Ausbildungsstelle zu finden als sonst, und keine persönliche Hilfe angeboten werden kann, hat sich die Agentur für Arbeit Kaiserslautern-Pirmasens etwas Besonderes ausgedacht: Live-Chats auf Youtube. In diesen Chats beantworten die Berufsberater der Bundesagentur für Arbeit Fragen rund um den Bewerbungsprozess, geben Tipps zur allgemeinen Berufsorientierung und stellen das Online-Tool „Check-U“ vor, bei dem die eigenen Stärken erkundet werden können. Am 16. Juli starten die Live-Chats mit einem Corona Spezial: „Wie sind die Ausbildungschancen während Corona, was muss ich beachten?“. „Wie muss ich mich bewerben?“, lautet die Frage des zweiten Chats am 30. Juli. Im dritten Live-Chat geht es um „,Check-U’- meine Stärken finden“. Die Chats beginnen immer um 16 Uhr.

