Christian Baron und Manuel Andrack sind Stargäste bei Abenden des Pen Berlin-Verbands am Pfalztheater Kaiserslautern und im Kuseler Kulturzentrum Kinett.

„Hallo Rheinland-Pfalz, reden wir über Heimat“ heißt eine aktuelle Gesprächsreihe der Schriftstellervereinigung Pen Berlin. Am Mittwoch, 11. März, macht sie in Kusel Station, am Samstag, 14. März, folgt eine Diskussionsrunde in Kaiserslautern.

Im Kulturzentrum Kinett in Kusel sind am Mittwoch Manuel Andrack – Autor, Wanderexperte und ehemaliger Sidekick von Harald Schmidt – und der in Frankfurt lebende polnisch-deutsche Schriftsteller Artur Becker („Die Zeit der Stinte“) zu Gast. Es moderiert die Journalistin Alexandra Dietz, die Redakteurin im SWR-Studio Kaiserslautern ist.

Am 14. März einmal mehr zu Gast am Pfalztheater: Christian Baron (hier kürzlich bei einem Publikumsgespräch in Neustadt. Foto: Marion Linzmeier-Mehn

Am Samstag, 14. März, sprechen bereits um 17 Uhr auf der Pfalztheater-Werkstattbühne vor der Premiere der neuen Produktion „Frankenstein“ im Großen Haus der aus Kaiserslautern stammende Autor Christian Baron („Ein Mann seiner Klasse“) und der Soziologieprofessor, Sozialpsychologe und Publizist Harald Welzer – wie Baron ein Kind der Arbeiterklasse – miteinander. Es moderiert die aus Kaiserslautern stammende „Tagesschau“-Journalistin Amelie Marie Weber. Der Eintritt ist jeweils frei.

Im Zentrum der Diskussionsrunden steht der schwer zu greifende Begriff „Heimat“, über dessen Bedeutung derzeit erneut viel debattiert wird. An insgesamt 18 rheinland-pfälzischen Stationen der Pen Berlin-Reihe geht es um Definitionen oder die Frage, wie viel Heimat ein Mensch braucht, was das Heimatgefühl gefährdet und wie „Heimat“ im Plural geht.