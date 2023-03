Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Idee, mit Holz aus dem eigenen Wald das Dorfgemeinschaftshaus zu beheizen, hat sich zerschlagen.

Die Wahl zwischen einer mit Holzhackschnitzel betriebenen Heizung für das Dorfgemeinschaftshaus in St. Julian oder einer Pelletheizung stand am Donnerstagabend auf der Tagesordnung des Rates. Nachdem in einer