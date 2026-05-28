Polizei und ADFC wollen Radfahrer sensibilisieren. Beim Sicherheitstag in St. Julian stehen Pedelecs und Unfallprävention im Mittelpunkt.

Viele Menschen nutzen die sonnigen Tage für Radtouren – ob mit Fahrrad, Pedelec oder E-Bike. Entscheidend ist die Sicherheit im Straßenverkehr. Die Polizei Lauterecken lädt deshalb in Zusammenarbeit mit dem Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club ( ADFC) zum Pedelec-Sicherheitstag ein für Sonntag, 31. Mai, von 11 bis 15 Uhr. Treffpunkt ist der Mehrgenerationenplatz in St. Julian direkt am Glan-Blies-Radweg.

Die Verkehrsunfallzahlen mit Radfahrern lagen in den vergangenen fünf Jahren mit sieben bis acht gemeldeten Unfällen pro Jahr auf gleichbleibendem Niveau im Bereich der Polizeiinspektion Lauterecken. Für 2025 verzeichnete die Dienststelle einen leichten Anstieg auf zehn Unfälle mit Radfahrern.

Mit der Aktion sollen Radfahrer für Risiken sensibilisiert und mit konkreten Tipps für mehr Sicherheit versorgt werden. Das Angebot richtet sich an alle Radfahrer, Familien und Kinder sind ebenso willkommen wie ältere Verkehrsteilnehmer und Wiedereinsteiger.

Wie funktioniert kontrolliertes Bremsen?

Zu den größten Risiken bei Pedelecs zählen die oft unterschätzte höhere Geschwindigkeit und das stärkere Beschleunigen. Entscheidender Faktor ist die richtige Einstellung und Nutzung der Bremsen. Wer in Gefahrensituationen zu stark die Vorderradbremse betätigt oder abrupt bremst, riskiert Stürze. Beim Sicherheitstag wird gezeigt, wie kontrolliertes Bremsen funktioniert und warum ausreichender Abstand zum Vorausfahrenden wichtig ist.

Abbiegeunfälle, Stürze durch falsches Bremsen oder unsichere Fahrweise, mangelnde Sichtbarkeit und technische Mängel können schwerwiegende Folgen haben. Die Polizei empfiehlt: Immer einen Fahrradhelm tragen, Bremsen, Licht und Reifen regelmäßig prüfen, defensiv und vorausschauend fahren und an Kreuzungen Blickkontakt zu Autofahrern suchen. Zudem sollte die Geschwindigkeit den eigenen Fähigkeiten sowie den Verkehrs-, Wetter- und Straßenverhältnissen angepasst sein. Nach längeren Fahrpausen empfiehlt sich, zunächst Fahrpraxis zu sammeln.

Codierung gegen Diebstahl

Der ADFC bietet in St. Julian einen kostenlosen, kurzen Sicherheitscheck für mitgebrachte Räder an – geprüft werden Bremsen, Beleuchtung und Reifen. Die Überprüfung dauert etwa fünf bis zehn Minuten, ein Wechsel von Verschleißteilen erfolgt nicht.

Zudem besteht die Möglichkeit, das Rad zur Diebstahlprävention codieren zu lassen. Für Mitglieder werden 15 Euro, für Nichtmitglieder 20 Euro fällig; wer beim Aktionstag eine Mitgliedschaft abschließt, erhält die Codierung eines Rades kostenfrei. Benötigt werden ein Eigentumsnachweis, ein Personalausweis sowie ein ausgefülltes Formular, abrufbar unter adfc-bonn.de/codierung/kaiserslautern. Spontane Besucher können den Codierauftrag auf dem Smartphone oder Tablet ausfüllen – um Wartezeiten zu verkürzen, empfiehlt sich jedoch, das Formular bereits ausgefüllt mitzubringen.