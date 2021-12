Die Bürgerbusse im Oberen Glantal pausieren zwischen den Feiertagen. Die letzte Fahrt 2021 ist am Donnerstag, 23. Dezember, möglich. Im neuen Jahr geht es am Dienstag, 4. Januar, weiter. Das Telefon ist bereits am Montag, 3. Januar von 14 bis 16 Uhr besetzt. Infos unter www.buergerbus-og.de. Die Bürgerbusse in den Verbandsgemeinden Kusel-Altenglan und Lauterecken-Wolfstein fahren wegen der Corona-Pandemie derzeit nicht.