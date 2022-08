Seit 21 Jahren zeichnen das Land Rheinland-Pfalz und der Südwestrundfunk (SWR) Menschen für ihr besonderes Engagement aus. Noch bis zum 28. August kann bei der „Ehrensache 2022“ für einen der zehn Kandidaten in der Kategorie „Publikumspreis“ abgestimmt werden. Unter den Kandidaten ist Paul Schäfer aus Brücken.

Der frühere Zimmermann weiß nicht nur mit Hobel und Säge umzugehen, er zauberte bislang aus alten Eichenstämmen mehr als 52 Ruhebänke, die entlang von Wander- und Spazierwegen in und um Brücken zum Verweilen einladen. Außerdem hat der 68-Jährige, der vom Beigeordneten Johannes Huber nominiert wurde, beim Aufstellen Hinweistafeln und Schildern unterstützt sowie Spielgeräte des interaktiven Waldlehrpfades hergestellt und beim Aufbau des Märchenwaldes an der Fritz-Claus-Quelle geholfen.

Ein Fernsehbeitrag über Schäfer war bereits am 13. Juni zu sehen und ist noch in der SWR-Mediathek abrufbar. Der Gewinner wird am Samstag, 28. August, im Zuge der SWR-Berichterstattung zum Ehrenamtstag in Gerolstein verkündet. Wer abstimmen möchte, kann dies im Internet auf der Seite www.swr.de/ehrensache/index.html tun.