Mit einem bunten Schulfest feiert die Paul-Moor-Förderschule in Kusel am Samstag, 30. Mai, ihren 55. Geburtstag. Lebenspraxis ist der große Schwerpunkt der Einrichtung.

Aktuell besuchen gut 65 Schüler aus dem gesamten Kreis Kusel die Schule – Tendenz steigend. Die Paul-Moor-Förderschule ist die einzige mit dem Förderschwerpunkt ganzheitliche Entwicklung im Landkreis. Sechs Förderschullehrer und 25 pädagogische Fachkräfte kümmern sich um die Kinder und Jugendlichen in den Klassen eins bis zwölf.

„Wir arbeiten in Teams. Die multiprofessionelle Ausbildung im Kollegium ist für die Schüler besonders wertvoll“, erläutert Schulleiterin Sonja Mack-Josten. „Zu uns kommen Kinder, die an Regelschulen in großen Klassen nicht zurechtkommen“, schildert sie. Die Kinder benötigten direkte Betreuung, „nah am Kind und seiner Familie“, so die Pädagogin. Als Beispiele für Einschränkungen nennt sie unter anderem geistige Behinderung, Autismus oder Nichtsprechen. „Wir kümmern uns um Kinder, die eigentlich keine Lobby haben“, stellt die Rektorin klar.

Sonja Mack-Josten ist die Schulleiterin der Paul-Moor-Förderschule mit dem Schwerpunkt ganzheitliche Entwicklung. Foto: Susanne Cahn

Kooperation mit Werkstätten

Unterschiedliche Therapeuten bieten Physio- und Ergotherapie sowie Logopädie an. Die Klassen zehn bis zwölf umfassen eine Berufsschulstufe; zur Berufsvorbereitung stehe zudem ein Integrationsfachdienst im Haus zur Verfügung. Die vom Landkreis Kusel getragene Schule kooperiere mit den Westpfalz-Werkstätten des Ökumenischen Gemeinschaftswerks in Landstuhl. Weitere Kooperationen bestehen mit den Werkstätten in Meisenheim und Siegelbach.

Einen festen Lehrplan gebe es nicht – jeder Schüler erhalte einen individuellen Förderplan, erläutert Mack-Josten. Seit dem Jahr 2003 unterhält die verpflichtende Gesamtschule auch eine Probewohnung in der Kreisstadt. „Wir gehen auch gemeinsam einkaufen, kochen zusammen und trainieren Verkehrswege“, erläutert Mack-Josten, die vor 26 Jahren an die Schule kam. Weitere Schwerpunkte seien kreative Bildung und Sport – vor allem Schwimmen. Besonders stolz ist die Schulgemeinschaft auf Erfolge beim Bundesfinale des Schulwettbewerbs „Jugend trainiert für Olympia/Paralympics“ in Berlin.

Selbstständig werden

Auf einen Schulabschluss komme es nicht an – vielmehr auf Lebenspraxis und das Erlangen von größtmöglicher Selbstständigkeit. Optimal läuft es laut Mack-Josten, wenn die Schüler nach Beenden der Schule in einer Behindertenwerkstatt arbeiten können. „Dann ist der Weg in den freien Arbeitsmarkt besser möglich“, erläutert sie.

Bereits ab 1968 waren im Quirnbacher Ortsteil Liebsthal Schüler mit geistiger Behinderung gefördert worden. Die Ursprünge der Förderschule liegen jedoch 1971 in Blaubach, wo im heutigen Dorfgemeinschaftshaus der Unterricht mit 23 Schülern begann. Im Jahr 1983 zog die Schule nach Kusel in die Hollerstraße 2, die damalige Berufsschule. Im Untergeschoss wurden damals 19 Schüler unterrichtet. Deren Zahl stieg kontinuierlich. „Wir wachsen“, berichtet Mack-Josten, die im kommenden Schuljahr erstmals mehr als 70 Schüler erwartet.

Förderschulen kooperieren

In der Hollerstraße 2 gab es schon eine weitere Förderschule. 1996 erhielten beide Sonderschulen – heute für ganzheitliche Entwicklung sowie für Lernen und Sprache – zunächst den Namen Jakob-Muth-Schule. In den Jahren 2007/2008 wurde das Nachbargebäude, die ehemalige Holler-Grundschule in der Hollerstraße 4, umgebaut. 2010 zog die Schule für ganzheitliche Entwicklung dorthin. Vier Jahre später erfolgte die Umbenennung in Paul-Moor-Förderschule, um beide Förderschulen besser unterscheiden zu können. Laut Mack-Josten kooperieren beide Schulen hervorragend.

Zwar klingen 55 Jahre nicht nach einem runden Jubiläum – doch da der 50. Geburtstag wegen Corona ausfallen musste, habe die Schulleitung zum Feiern die Schnapszahl mit den beiden Fünfen gewählt, berichtet die Rektorin. Nach dem offiziellen Teil mit Grußworten soll die Feier ein kurzweiliges und lebendiges Programm mit Spiel und Spaß, kreativen Angeboten sowie Essen und Trinken beinhalten.

Info

Jubiläumsfeier und Schulfest an der Paul-Moor-Schule, Hollerstraße 4, Kusel, am Samstag, 30. Mai, von 11.30 bis 16 Uhr.