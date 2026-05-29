Der Gemeinderat in Konken hat am Mittwoch sein Einvernehmen zum Bauvorhaben der Fast-Food-Kette McDonald's verweigert.

Wie Ortsbürgermeister Christian Gießler nach der Sitzung mitteilte, war es bei der Abstimmung zu einem Patt gekommen. Damit gilt das Einvernehmen als nicht erteilt. Das heißt allerdings nicht, dass das Bauvorhaben gestorben ist.

Für das Schnell-Restaurant ist ein rund 3800 Quadratmeter großes Grundstück zwischen dem Sitz der Firma Preis an der Schellweilerstraße, der Aral-Tankstelle und dem Konker Sportheim vorgesehen. Einen laut Bebauungsplan geplanten drei Meter breiten Grünstreifen direkt am Waldrand hat der Architekt allerdings nicht berücksichtigt. Es handele sich um 38 Quadratmeter, die dafür an anderer Stelle umgesetzt würden, so Gießler.

Wegen fehlender Informationen hatte der Gemeinderat erst am 6. Mai die Abstimmung zum Einvernehmen vertagt. Hintergrund war, dass die Unterlagen des Architektenbüros erst einen Tag vor der Ratssitzung die Verbandsgemeindeverwaltung erreicht hatten, die diese daraufhin kurzfristig an die Räte weitergab. Unter Zeitdruck, denn der Beschluss musste bis Ende Mai vorliegen, folgte am 27. Mai der zweite Anlauf. Er habe dafür gestimmt, berichtet der Ortsbürgermeister, doch einige Ratskollegen befürchteten laut Gießler wohl Kosten auf die Gemeinde zukommen, falls es zu einer Teil-Änderung des Bebauungsplanes kommt. Wie es weitergeht, entscheidet die Kreisverwaltung. Dort wird geprüft, ob der Ansiedlungswunsch von McDonald's in Konken realisiert werden kann.