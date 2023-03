Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

So wie ein Nationalpark-Ranger im Fernsehen sieht Patric Heintz nicht aus. Nicht nur, weil der 31-Jährige beim Termin mit der Presse in zivil aufläuft. Auch im Dienst wirkt der Ranger des Nationalparks Hochwald-Hunsrück nicht martialisch. Keine Waffe, keine Uniform in Tarnfarben, sondern eher Forstkleidung mit breitkrempigem Hut. „Wo haben Sie denn Ihre Waffe?“ ist trotzdem die Frage, die ihm am häufigsten gestellt wird. „Und, ob der Wolf schon da ist.“

In grünen Shorts und einem schwarzen T-Shirt mit einem Fahrradmotiv und dem Schriftzug „Null Prozent Emission – 100 Prozent Emotion“ sitzt Heintz auf der Veranda