Inhabergeführt: Ein echtes Dorado für Hund und Katz: In „Patis Futternapf“ finden die Tiere fast alles, was ihr Herz begehrt. Und Herrchen und Frauchen ebenso. In diesem Jahr hat das Geschäft in der Georg-Fleischer-Straße in Waldmohr sein 30-jähriges Bestehen gefeiert.

Es ist viel los an diesem Freitagvormittag in „Patis Futternapf“. Um die vier- und zweibeinigen Kunden, die aus der Pfalz und dem Saarland