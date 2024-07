Eine Abordnung mehrerer Soldaten war am Wochenende beim Dorffest Hüffler zu Gast. Anlass war ein Jubiläum: Die Ortsgemeinde unterhält seit 1993 eine Patenschaft mit der ersten Batterie des mittlerweile in Idar-Oberstein stationierten Artillerielehrbataillons 345. Da die Patenschaftsjubiläen stets zum Dorffest gefeiert werden, jenes Fest aber nur alle zwei Jahre stattfindet, wurde das 30-jährige Bestehen nachgefeiert. Ortsbürgermeister Helge Schwab wies auf die „lebendige Patenschaft“ hin. Die Bundeswehrsoldaten nähmen an den Feiern zum Volkstrauertag teil, beteiligten sich an den jährlichen Umwelttagen, und Hüffler sei immer wieder in der Idar-Obersteiner Kaserne zu Gast. Schwab überreichte gemeinsam mit Kuseline Jil Biedinger die Urkunde, mit der die gegenseitige Patenschaft bestätigt wird, denn „die vornehmste Pflicht unserer Patenschaft ist die Pflege und Vertiefung von freundschaftlichen Beziehungen sowie die Förderung des gegenseitigen Verständnisses“.