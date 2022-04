Unter dem Motto „Jeder darf mithelfen!“ sucht die Ortsgemeinde nach Paten, die den Ort in Zukunft pflegen und gestalten möchten.

„Die Paten übernehmen kleinere Arbeiten, von denen das gesamte Dorf etwas hat“, sagt Ortsbürgermeister Wolfgang Schneider. Das könne vom Unkraut jäten über das Bänke streichen bis hin zum Pflanzen und Gießen von Blumen reichen. „So können wir das Dorfbild kostengünstig verschönern.“ Der Gemeindearbeiter könne die vielen Aufgaben nicht alleine stemmen. Die Bürger werden deshalb gebeten, an einigen Stellen mit anzupacken. Gemeint sind etwa der Spielplatz, der Sonnenuhrplatz, die Brunnenplätze, die Buswartehallen, die Sitzbänke und die Bachläufe. „Bisher habe ich viel positives Feedback erhalten. Wir müssen abwarten, was tatsächlich an Rückmeldung kommt“, sagt Schneider. Bei guter Resonanz werde es Anfang Mai ein Treffen geben, bei dem Projekte verteilt werden. Wer an einer Patenschaft interessiert ist, kann sich bei Wolfgang Schneider, Telefon 06384 9939775, oder einem Ratsmitglied melden.