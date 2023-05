Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Einen musikalischen Genuss bot am Sonntag das Passionskonzert in der evangelischen St.-Michaels-Kirche in Herschweiler-Pettersheim. Der Liedermacher, Journalist und Theologe Christoph Zehendner ist derzeit auf Deutschland-Tournee und besang gemeinsam mit Klaus-André Eickhoff und Gernot Blume seinen Glauben.

Unter dem Titel „Und trotzdem“ präsentierte das Trio seine Lieder „vom zweifelnden Glauben und gläubigen Zweifeln“ . Das Publikum in Herschweiler-Pettersheim war von der besonderen