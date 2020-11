Im Landkreis Kusel ist der dritte Todesfall durch das Corona-Virus zu beklagen. Die Person war erst Mitte 50. Allein am Samstag und Sonntag gab es 32 neue Infizierte. Landrat Otto Rubly nennt aber auch Zahlen, die etwas Hoffnung machen in der Krise.

Die gute Nachricht von der Kreisverwaltung Kusel: Dem Gesundheitsamt gelingt es wieder besser, die Kontakte nachzuvollziehen. In den vergangenen zwei Wochen konnte in zwei Drittel der Fälle der Infektionsort mit hoher Wahrscheinlichkeit ermittelt werden. Es waren in 36 Fällen die Familien, in sieben die Arbeitsplätze, in fünf medizinische Behandlungen und in vier Fällen Kontakte im Freundeskreis. Nur zwei Reiserückkehrer wurden positiv getestet. In einem Fall war die Corona-Warn-App Auslöser des positiven Testbefundes. Bei 35 Patienten ließ sich der Infektionsgrund nicht mehr nachvollziehen.

Die schlechte Nachricht: Der Altersdurchschnitt der Infizierten steigt deutlich an. Allein von den 21 Personen, für die am Sonntag ein positives Ergebnis einging, waren neun über 60 Jahre. Kinder und Jugendliche sind kaum betroffen. Bei den unter Elfjährigen gab es in den vergangenen zwei Wochen nur vier Fälle. Für die Altersgruppe elf bis 19 Jahre wurden acht Infektionen bekannt.

Persönliche Begegnungen einschränken

„Wir müssen jetzt unbedingt die persönlichen Begegnungen in allen Bereichen zurückfahren und innerhalb der Verwaltung uns auf die Kontaktverfolgung konzentrieren“, sagte Landrat Otto Rubly. Vier der acht Bundeswehrsoldaten, die angefordert wurden, waren auch am Sonntag im Einsatz. Das Gesundheitsamt kann derzeit auf bis zu 25 Mitarbeiter der Verwaltung zurückgreifen.

Der Standort Kusel des Westpfalz-Klinikums behandelte am Sonntag zwei Patienten in der isolierten Corona-Station. Das Westpfalz-Klinikum in Kaiserslautern meldet 13 Corona-Patienten, davon vier auf der Intensivstation.

Testergebnisse in 24 Stunden

Noch keine Probleme gibt es mit den Testergebnissen. „Unser Hauslabor beim landeseigenen Institut für Hygiene- und Infektionsschutz in Landau ist sogar noch in der Lage, tagesaktuell Rückmeldung zu geben“, berichtet Amtsarzt Stephan Pinnel, der stellvertretende Leiter des Gesundheitsamtes. Bei einem privaten Labor in Kaiserslautern und beim Westpfalz-Klinikum dauere es etwa 24 Stunden, bis die Ergebnisse vorliegen würden. Der Landkreis hat einen Kurierdienst eingerichtet und bedient sich dabei unter anderem dem Hausmeisterpool.

Um die Verkehrssituation bei der Fieberambulanz zu entspannen, gilt ab Montag eine neue Regelung. Zufahrt ist nur noch über den Mitarbeiterparkplatz der Kreisverwaltung in der Trierer Straße. Dazu wird die Schranke geöffnet. Um das Gebäude der Kreisverwaltung herum gilt es dann, Richtung Marktwiese auf den Messeplatz und zum Haus der Jugend zu fahren. Die Ausfahrt führt dann wieder über die Trierer Straße in Höhe der Polizeiinspektion.

Schranke bleibt offen

Die Fieberambulanz ist Montag bis Freitag von 17 bis 18 Uhr geöffnet. Eine Ausweitung hält die Verwaltung noch nicht für erforderlich. „Wenn um 18 Uhr nicht alle getestet sind, werden wir nicht die Schranke schließen“, erklärt Landrat Rubly. Voraussetzung für einen Test ist eine Überweisung des Gesundheitsamtes oder einer Arztpraxis.

Birgit Schnorr, die Leiterin der Abteilung Ordnung und Verkehr bei der Kreisverwaltung, kann auf ein achtköpfiges Corona-Team bauen, das zur Beratung und Kontrolle eingesetzt wird. „Es wird bestimmt viele Anfrage gerade von Unternehmern geben“, sagt Schnorr. Der Außendienst werde die Maskenpflicht kontrollieren und das Verhalten der Bevölkerung in der Öffentlichkeit. „Partymachen ist vorbei, das ist absolut inakzeptabel und wird von uns konsequent geahndet mit Bußgeldern“, kündigt sie an.

Inzidenzwert von 119,6

Im Kreis haben sich mittlerweile 274 Menschen mit dem Virus infiziert. Drei Todesfälle sind zu beklagen. 143 Personen gelten laut Statistik als geheilt. Der sogenannte Inzidenzwert, die Anzahl der Infizierten der vergangenen sieben Tage auf 100.000 Einwohner, liegt bei 119,6 und hat damit erstmals die 100er-Grenze überschritten. Rein formal hat das aber keine Auswirkungen. Der Kreis Kusel ist und bleibt wie die gesamte Pfalz Risikogebiet mit der Warnstufe rot.