Er zählt zu den Gründern der Partnerschaft zwischen Kusel und Zalaegerszeg in Ungarn: Imre Bogár. Der frühere Bibliotheksdirektor, Lehrer und Bürgermeister knüpfte Kontakte, pflegte Freundschaften. Am 12. Februar starb Bogár im Alter von 76 Jahren nach kurzer, schwerer Krankheit.

Bogár begleitete die Partnerschaft der beiden Städte von Beginn an. Erste Kontakte ergaben sich Ende der 1970er Jahre. Bogár war damals Direktor der Ethnographischen Sommeruniversität, die von etlichen Kuselern – unter anderem dem damaligen Jugendhausleiter Uli Andres – besucht worden war. Erste Freundschaften wurden geknüpft, die Kontakte im Laufe der Zeit immer weiter vertieft.

Der am 15. Juni 1945 in Zalaegerszeg geborene Bogár war ein sehr gebildeter und kulturell interessierter Mensch. Vor allem das europäische Miteinander war ihm zu Lebzeiten ein großes Anliegen. Für den kulturellen Austausch setzte er sich während seiner beruflichen Stationen als Direktor der Komitatsbibliothek Zala oder als Schulrektor mit aller Kraft ein. Von 1990 bis 1994 war er nach dem Regimewechsel der neu gewählte Bürgermeister der Stadt Zalaegerszeg und bereitete den Boden dafür, dass die Partnerschaft offiziell geschlossen werden konnte. In Kusel wird der Name Imre Bogár immer mit der Städtepartnerschaft verbunden bleiben, betonen Kusels Stadtbürgermeister Jochen Hartloff und Harald Trautmann, Vorsitzender des Freundeskreises Kusel – Zalaegerszeg.

Bogár, der einst mit dem ungarischen Verdienstkreuz ausgezeichnet wurde, hinterlässt zwei Söhne und vier Enkelinnen.