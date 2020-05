„Wir möchten uns ganz herzlich bei den deutschen Krankenhäusern bedanken, die unsere Landsleute aufgenommen und gepflegt haben.“ Diese Botschaft sendet René Martin, Präsident des Partnerschaftsvereins Altenglan-Croissy-sur-Seine, an die Freunde in Deutschland. Wie berichtet, hatte das Westpfalz-Klinikum Kaiserslautern auch französische Covid-19-Patienten aufgenommen.

Das Virus sei überall und stoppe nicht an den Grenzen, „auch wenn viele Länder dazu neigen, ihre Grenzen dichtzumachen“, schreibt Martin an die Partner in Altenglan. In dieser außergewöhnlichen und schweren Zeit versuche jeder, sich bestens an die Krisenzeit anzupassen, und erlebe dabei Schwierigkeiten und Schmerzen. Die Mitglieder des Partnerschaftsvereins in der Nähe von Paris wollen ihre „Sympathie für unsere deutschen Freunde aus unserer Partnerstadt“ gerade jetzt erneuern, betont Martin.