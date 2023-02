Waldmohr. Nach coronabedingter Pause veranstaltet der Partnerschaftsverein Waldmohr/Is-sur-Tille dieses Jahr wieder eine Bürgerfahrt nach Frankreich.

Los geht’s am Freitag, 12. Mai, um 14.30 Uhr in Waldmohr – dort ist am 14. Mai gegen 20 Uhr auch die Rückkehr geplant. Die Fahrtkosten betragen für Mitglieder 50 Euro (Kinder bis 14 Jahre 25 Euro), Nichtmitglieder 70 Euro. Einzelheiten zum Programm werden noch bekanntgegeben. Bei der Anmeldung soll zudem angegeben werden, ob man in einer Familie oder in einem Hotel untergebracht werden möchte. Für einen Hotelaufenthalt fallen zusätzlich 75 Euro pro Zimmer und Nacht sowie acht Euro pro Frühstück an.

Weiterhin möchte der Partnerschaftsverein in diesem Jahr eine Weinverköstigung mit Vortrag und ein Boule-Turnier veranstalten sowie am Weihnachtsmarkt in Waldmohr teilnehmen.

Info



Infos und Anmeldung unter E-Mail psv-is-waldmohr@gmx.de oder unter Telefon 0176 18919415.