60.000 Euro stellt der Bund im Kreis zur Verfügung, um Projekte zu unterstützen, die Demokratie und Vielfalt fördern. Doch die Pandemie erschwert solche Projekte. Das kann, wie das Vorjahr gezeigt hat, auch durchaus mal etwas Positives sein. Aber nur einmalig.

Seit mehr als zehn Jahren gibt es die „Partnerschaft für Demokratie“ im Kreis Kusel, um lokale Konzepte und Projekte für ein tolerantes Zusammenleben zu entwickeln. Über sie werden Fördergelder aus dem Familienministerium vergeben. Ein Begleitausschuss aus Vertretern von Privatgesellschaft und Verwaltung entscheidet über die Projekte. Eine Fach- und Koordinierungsstelle mit Simone Schnipp und Gerold Lofi verrichtet die Arbeit – von der Projektplanung bis hin zur Abrechnung. Offiziell Arbeitgeber ist das CJD, weil beide unabhängig von Verwaltung und Politik arbeiten sollen, aber auch eng verzahnt beispielsweise mit dem Jugendamt, namentlich mit Werner Barthel.

Die Pandemie hat alles anders gemacht, schwerer, räumt Schnipp ein. Denn ein Gutteil der Projekte bestand traditionell aus Studienfahrten und Exkursionen für Jugendliche; solche, die vor allem geschichtliches Interesse wecken sollen. Doch all das kann in Zeiten von Corona nicht stattfinden. Die Hälfte der für 2020 geplanten 18 Projekte musste gestrichen werden.

Geld frei für die Umfrage

Das war, zumindest für 2020, aber auch ein Glücksfall. Denn weil damit längst nicht alle Fördergelder verwendet werden konnten – was nicht in Projekte fließt, kassiert der Bund wieder ein –, blieb Spielraum für eine ungewöhnliche Aktion: die erste Umfrage unter Jugendlichen im Kreis zu den Auswirkungen der Pandemie, aber auch zu ihren Erfahrungen in Sachen Beteiligung an sozialen oder politischen Prozessen.

260 Jugendliche und junge Erwachsene haben sich beteiligt und dabei ein in Teilen überraschendes, in Teilen frustrierendes Bild gezeichnet. Denn oft hätten die Jugendlichen negative Erfahrungen gemacht, würden sie nicht ernst genommen, wenn sie sich in der Dorfgemeinschaft, in Vereinen oder in der Politik einbringen wollten. Inzwischen hätten Partnerschaften in anderen Kreisen und Städten – rund 350 gibt es bundesweit – das Kuseler Projekt übernommen.

Stärker vernetzt

Ohnedies hat Schnipp festgestellt, dass der Kontakt der Partnerschaften durch die Pandemie enger geworden ist – unter anderem durch wöchentliche Videokonferenzen. Und das hat ebenfalls etwas Gutes: „Wir können uns über Projekte austauschen, die anderswo entwickelt wurden und gut gelaufen sind.“

Denn Projektideen sind wichtiger denn je: „Die freien Träger sind müde, sind sehr mit sich selbst beschäftigt“, sagt Schnipp und äußert Verständnis. „Corona fordert allen viel ab.“ Damit das Förderprogramm aber nicht zum Erliegen kommt, sind sie und Lofi mehr denn je gefragt, mit konkreten Projekten auf die Träger – das können ausdrücklich auch Vereine sein – zuzugehen. Wo früher Projekte an sie herangetragen wurden, müssen sie nun solche selbst initiieren, damit etwas läuft. Und oft müssen sie auch bei der Umsetzung helfen.

Veranstaltungen mehrfach verschoben

Denn schon jetzt zeichnet sich ab, dass wieder Einiges nicht zustande kommen kann – weil Studienfahrten und Abstandsregeln nur schwer unter einen Hut zu bekommen sind. Andere Jugendprojekte werden verschoben; wie jenes des Kreisjugendrings vor der Landtagswahl. Nun wird ein neuer Anlauf genommen vor der Bundestagswahl. Oder das mit dem Ex-Neonazi Christian Weissgerber an der Realschule plus Lauterecken-Wolfstein.

Schnipp hofft daher, dass sie noch weitere Interessenten findet mit Ideen; und Projekte wie „Ich denk an Dich“ der Evangelischen Jugendzentrale im vergangenen Jahr, als mitten im Lockdown 1700 Tütchen mit Bastel- und Spieletipps an Kinder und Jugendliche verteilt wurden. Projekte, die Sozialkompetenz stärken und die vor allem der Demokratie und dem Zusammenleben förderlich sind.