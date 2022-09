Landrat Otto Rubly hat seinen polnischen Kollegen Jacek Monkiewicz in der Partnerregion Oppeln besucht und dabei auch den urkrainischen Bürgermeister Bohdan Kobylianky getroffen.

Seit Beginn des Ukraine-Krieges waren die Amtskollegen, gerade wegen Hilfslieferungen in die Ukraine, insbesondere in die Region Horodenka, oft telefonisch in Kontakt. Die Kreisbeigeordneten Jürgen Conrad und Stefan Spitzer fuhren bereits im April mit Hilfslieferungen für die Ukraine in den polnischen Partnerlandkreis.

Rubly übergab nun Hilfsgüter direkt an den Bürgermeister von Horodenka, Bohdan Kobylianky, der ebenfalls mit einer Delegation vor Ort war. Dieses Mal wurden Klappspaten, Taschenlampen, Powerbanks und kleine Gaskocher mit Kartuschen gespendet. In einem intensiven Austausch wurde dann besprochen, welche Hilfsgüter nun noch benötigt werden. „Wir wollen zielgerichtete und passgenaue Hilfe leisten“, sagte Otto Rubly.

„Längst Freund geworden“

„Es ist uns eine Herzensangelegenheit, die Partnerschaft mit Brzeg zu pflegen und den Austausch – auf allen Ebenen – fortzuführen. Denn unsere Verbundenheit mit Brzeg ist viel mehr als eine Partnerschaft – im Laufe der Zeit sind viele Freundschaften entstanden“, sagte Landrat Otto Rubly. Aus Fremden seien längst gute Freunde geworden.

„Ich glaube, dass wir uns bemühen sollten, nicht nur Verwaltung, Politik oder wirtschaftlich aktive Menschen in unsere Freundschaft einzubeziehen. Nein, ganz wichtig sollten wir die Bürgerinnen und Bürger von unserer Idee der Völkerverständigung und des freundschaftlichen Austausches untereinander begeistern und mit einbeziehen“, erklärte Rubly weiter.

Für die Gruppen aus Kusel und Horodenka standen gemeinsam mit den polnischen Gastgebern unter anderem Besuche des „Familientages“ in Brzeg, wo ein Treffen mit dem Marschall der Woiwodschaft Oppeln, Andrzej Bula, stattfand, sowie eine Veranstaltung im Piastenschloss an.