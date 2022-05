Im Kreistag bricht offensichtlich ein Parteienzwist aus. Bei der CDU gibt es „große Verwunderung und Irritationen“, weil die SPD-Unterbezirksvorsitzende Pia Bockhorn im RHEINPFALZ-Interview vom 6. Mai das Ziel formuliert hatte, dass der Kreis wieder einen „roten“ Landrat bekommt. Dabei zeichne sich doch die gute Arbeit von CDU-Landrat Otto Rubly dadurch aus, dass er die Interessen des Landkreises und aller Bürgerinnen vertrete, schreibt dazu der CDU-Kreisvorsitzende Sebastian Borger. Mit keinem Wort erwähne Bockhorn, dass sich unter dem jetzigen Landrat die Arbeitsatmosphäre sowohl in der Kreisverwaltung als auch im Kreistag grundlegend geändert und verbessert habe. Die Arbeit der Verwaltung sei mittlerweile von Offenheit und Transparenz geprägt, erklärt Borger. Stattdessen wünsche sich die SPD-Führung offensichtlich alte Zeiten zurück, in denen unsinnige Prestige-Projekte im Mittelpunkt der Kreispolitik stünden und sich die finanzielle Lage des Kreises nachhaltig verschlechtert habe. Damals seien wichtige Entscheidungen von wenigen Personen in Hinterzimmern getroffen worden und der Kreistag habe nur noch abnicken dürfen.

Ein neuer Landrat wird voraussichtlich 2025 gewählt. Otto Rubly (65) kann dann aus Altersgründen nicht mehr antreten.