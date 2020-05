Zwischen 17 und 17.30 Uhr hat ein bislang unbekannter Autofahrer nach Angaben der Polizei am vergangenen Freitag auf dem Parkplatz des Hela-Marktes in Kusel einen geparkten blauen Dacia Duster mit Kuseler Kennzeichen an der hinteren Stoßstange beschädigt. Laut Polizei liegt die Höhe des entstandenen Schadens bei 2000 Euro.