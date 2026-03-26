Früher war Parken einfach. Man fuhr so lange im Kreis, bis man entweder einen Parkplatz fand oder die Geduld verlor. Heute gibt’s für alles eine App – auch fürs Stehenbleiben.

Peter Fritz ist einer der Digitalbotschafter (Dibo), die Menschen beim Einstieg in die digitale Welt begleiten. Er hat die Erfahrung gemacht, dass Park-Apps das Ende der hektischen Kleingeldsuche versprechen und dieses Versprechen auch halten. Kein Kramen mehr im Handschuhfach nach einer Münze, die natürlich immer genau 20 Cent zu wenig ist. Kein Sprint mehr zum Parkautomaten im Regen. Stattdessen genügt ein Blick aufs Smartphone: Kennzeichen eintippen, auf Start drücken – fertig. Wer zurückkommt, beendet den Parkvorgang per Fingertipp. Bezahlt wird minutengenau. Eigentlich genial. Eigentlich.

Denn Dibo Fritz hat gelernt, dass Parken heute nicht mehr nur eine Ortsfrage ist, sondern auch eine Softwareentscheidung. Wer früher einfach sein Auto abstellte, braucht heute vor allem eines: die richtige App. Oder besser gleich mehrere. Was in der einen Stadt problemlos funktioniert, ist zwei Orte weiter schon wieder nutzlos. Dabei unterscheiden sich die Park-Apps nicht nur in ihrer regionalen Abdeckung, sondern auch im Detail. Manche verlangen höhere Servicegebühren, andere bieten Zusatzfunktionen wie Erinnerungen oder flexible Abrechnung. Für technikaffine Nutzer ist das ein Vorteil – für andere eher eine neue Hürde.

Parken per Fingertipp

Hat man schließlich die passende App gefunden, folgt meist ein vertrauter Ablauf: App herunterladen, registrieren, Kennzeichen eingeben, Zahlungsart hinterlegen. Das geht erstaunlich schnell – wenn man weiß, wie es funktioniert. In einer App können auch mehrere Fahrzeuge hinterlegt werden. Beim Parken reicht dann oft ein Fingertipp auf das entsprechende Fahrzeug. In manchen Apps dreht man ein digitales Rad, stellt die gewünschte Parkzeit ein und startet den Vorgang. Parken per Smartphone: für manche einfacher als früher, für andere deutlich komplizierter. Und wo ein freier Parkplatz ist, das weiß die App garantiert nicht.

Trotzdem ist der Komfort nicht zu leugnen. Dauert der Arzttermin länger als geplant, lässt sich die Parkzeit bequem vom Wartezimmer aus verlängern. Kein Gang zur Parksäule, kein Verlängern im Laufschritt, kein schlechtes Gewissen. Das ist praktisch – keine Frage. Allerdings muss man selbst darauf achten, dass die Höchst-Parkdauer auf keinen Fall überschritten werden darf. Ob ein Auto ein digitales Ticket hat, erkennen die Mitarbeiter des Ordnungsamts am Kennzeichen, das sie mit einem zentralen Online-System abgleichen.

Was passiert, wenn die Technik streikt?

Kritiker wenden ein: wieder eine App mehr, wieder ein Konto mehr, wieder ein Stück Alltag, das vom Akku abhängt. Was passiert, wenn das Handy leer ist oder das Netz streikt? Dann steht man plötzlich wieder da wie früher – nur ohne Münzen. Ganz reibungslos läuft es also nicht immer. Probleme entstehen auch dann, wenn das GPS ungenau ist. Man steht eindeutig am Straßenrand direkt neben der Parksäule, doch die App behauptet, man befinde sich außerhalb des Parkbereichs. Oder in einer Parallelstraße. Oder gefühlt im Nachbarlandkreis. Dann beginnt das Warten, das Nachjustieren – und manchmal auch das Schimpfen auf die Technik. Dibo Fritz empfiehlt trotz GPS-Erkennung, die Richtigkeit der Parkzone mittels Parkzonen-Nummer, die an den Parksäulen angebracht ist, zu überprüfen.

Und doch zeigt sich: Park-Apps sind ein gutes Beispiel dafür, wie Digitalisierung den Alltag erleichtern kann. Wenn sie funktionieren. Wenn man weiß, wie sie bedient werden. Und wenn man sein Passwort noch kennt.

Diese Anbieter gibt es in der Region

Zu den bekanntesten Park-App-Anbietern, die auch in der Westpfalz vertreten sind, zählen Easypark, Pay-by-Phone, Parkster, Yellowbrick, Mobilet und Parco. Eine weitere Entwicklung: das sogenannte Smart-Parken in Parkhäusern. Dabei übernehmen Kameras die Kontrolle. Beim Einfahren wird das Kennzeichen des Fahrzeugs automatisch erfasst, ein Ticket braucht es nicht mehr. Beim Bezahlen genügt es später, das Kennzeichen einzugeben – und schon öffnet sich die Ausfahrtschranke beim Verlassen des Parkhauses wie von Zauberhand. Kein Suchen nach dem Parkticket, kein Stau an der Schranke. Technik, die zeigt, wie unkompliziert Parken sein kann, wenn sie einfach funktioniert.

Die Serie

Peter Fritz ist einer der rheinland-pfälzischen Digitalbotschafter im Landkreis Kusel. In einer monatlichen Serie berichtet Fritz von seinen Erlebnissen in den Gruppen, seinen Internetrecherchen und Themenschwerpunkten für Seniorinnen und Senioren. Autorin der Serie „Aus dem Leben von Dibo Fritz“ ist Anita Fritz, die Ehefrau des Digitalbotschafters.

