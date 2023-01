Die blaue Tonne für Papier und Pappe soll Anfang kommenden Jahres eingeführt werden. Nachdem der Kreistag dies bereits im Mai vergangenen Jahres beschlossen hatte, sind mittlerweile die Beschaffung und Verteilung dieser Behälter sowie die Sammlung der Abfälle in getrennten Verfahren europaweit ausgeschrieben worden. Im Vergabeverfahren um die Beschaffung, Lieferung und Verteilung der Behälter lagen vier Angebote vor. Jenes von der Sulo Deutschland GmbH wurde als das wirtschaftlichste Angebot mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis ermittelt. Der Kreisausschuss beschloss am Montag in seiner Sitzung, dem Unternehmen den Auftrag zu erteilen. Die Neuausstattung beginnt frühestens Anfang September und soll bis spätestens 15. November abgeschlossen sein.

Welche Firma den Müll sammeln wird, ist jedoch noch unklar. Eigentlich wollte der Kreisausschuss in seiner Sitzung am Montag auch dies beschließen. Als wirtschaftlichstes Angebot wurde laut Verwaltung jenes der Firma Remondis aus Mannheim ermittelt. Zwar gab es Abweichungen von bis zu 63 Prozent zu den Preisen der übrigen Bieter, jedoch sei das Angebot von Remondis eingehend geprüft und als auskömmlich erachtet worden. Allerdings vertagte das Gremium die Entscheidung kurzfristig auf die nächste Sitzung, weil weiterer Klärungsbedarf ausgemacht wurde.