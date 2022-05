Direkt vor der Kreistagssitzung am Mittwoch, 18. Mai, will der Kreisausschuss noch ein – höchstwahrscheinlich – letztes Mal über die Einführung der Papiertonne beraten. Dann soll der blaue Deckel im Kreistag zugemacht und die Tonne zum Jahresbeginn 2024 eingeführt werden.

Eine mögliche Bündellösung wie im Kreis Birkenfeld hatte Helga Schwab im Abfallwirtschaftsausschuss im März aufs Tableau gebracht. Er wollte es nicht ohne Prüfung einer Alternative hinnehmen, dass die Papiertonne einfach eingeführt wird, weil sie eben überall inzwischen steht. Dass die Sacksammlung, für die Papiermüll extra in Plastiksäcke gepackt wird, aus denen er dann wieder ausgepackt werden muss, eine Ende haben muss – darin herrschte stets Einigkeit.

Was jedoch für Unmut sorgte, war die zusätzliche, sperrige Tonne, die nicht überall so einfach aufgestellt werden kann. Für diesen Fall gibt es nun einen Kompromissvorschlag: Papier, Pappe und Kartonagen (PPK) könnten dort in „gebührenpflichtig zu erwerbenden Papiersäcken“ bereitgestellt werden, heißt es in der Vorlage. Außerdem wird explizit erwähnt, dass die Beistellung kleiner Bündel möglich sein soll – jedoch nicht mehr, als das Volumen der Tonne.

Frühzeitig Tonne bestellen

Laut Kreisverwaltung ist es erforderlich, diese Entscheidung schon jetzt mit mehr als eineinhalb Jahren Vorlauf zu treffen, um sicherzustellen, dass die Tonnen rechtzeitig geliefert werden. Im Bereich Plastik gibt es derzeit Lieferengpässe. Auch die Verteilung an die Haushalt werde einige Zeit in Anspruch nehmen.

Die Verträge mit der Firma Preis über die Sammlung und Entsackung der PPK-Abfälle, die zum Ende diesen Jahres ausliefen, wurden bereits um eine Jahr verlängert.

Info

Der Kreistag tritt am Mittwoch, 18. Mai, um 16 Uhr im Veranstaltungsraum der Kreissparkasse Kusel zusammen.