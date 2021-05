Kommt in zwei bis drei Jahren die Papiertonne für alle Haushalte? Auch wenn die Diskussion darüber noch nicht einmal begonnen hat, so besteht zumindest nun die Option. Weil sich zwangsweise die Vermarktung des Papiers ändern muss – und damit die Art der Anlieferung.

Rund 5000 Tonnen Papier, Pappe und Kartonagen fallen derzeit im Kreis an, die der Kreis dann vermarktet. Abnehmer war bis dato eine Firma aus Nordbaden. Die jedoch hat inzwischen signalisiert, dass sie die Zusammenarbeit nicht über den 31. Dezember dieses Jahres hinaus fortführen will.

Nun hat der Kreis zwei Möglichkeiten: Entweder er schreibt alleine aus für die bei ihm anfallenden Mengen – und hofft auf ein möglichst gutes Angebot. Oder er beteiligt sich an einer gemeinsamen Ausschreibung der Kreise Donnersberg und Kaiserslautern sowie der Stadt Kaiserslautern. Mit allen dreien tauscht sich der Kreis bereits seit geraumer Zeit bei Fachthemen aus.

Derzeit macht’s der Verwerter

Aber: Da gibt es ein Problem. Denn die drei potenziellen Partner stellen ihre Papiermengen dem Verwerter ohne Sack zur Verfügung, weil dort in Papiertonnen gesammelt wird. In Kusel hingegen wird das Papier in Säcken verfüllt und zum Recyclinghof Preis in Konken transportiert. Das sogenannte Entsacken übernimmt dann die nordbadische Firma.

Weil die den Vertrag mit dem Kreis auslaufen lässt, muss der Kreis nach dem Jahreswechsel selbst „entsacken“ lassen. Die Firma Preis hat angeboten, diese Arbeit nach dem Jahreswechsel zu übernehmen – gegen Zahlung von 43 Euro pro Tonne. Sorgt bei 5000 Tonnen im Jahr für Mehrkosten von über 200.000 Euro netto. Den entsprechenden Auftrag hat der Kreisausschuss zunächst für 2022 vergeben.

Mehr Menge gemeinsam

Das ist Voraussetzung, damit Kusel bei der Papiervermarktung mit den drei anderen Kommunen überhaupt zusammenarbeiten kann, wie es auch der Kreisausschuss wünscht. Und die Mehrkosten für das „Entsacken“, so hofft Landrat Otto Rubly, könnten dadurch ausgeglichen werden, dass die gemeinsame Vermarktung aufgrund der größeren Mengen lukrativer wird. Immerhin hätten alle vier zusammen 27.300 Tonnen des Rohstoffs Papier zu vergeben statt der nur 5000 allein aus Kusel.

Im Ausschuss wurde denn auch flugs die Frage aufgeworfen, ob es dann perspektivisch nicht besser, weil kostengünstiger für die Haushalte wäre, wenn in näherer Zukunft Papier auch im Kreis Kusel per Tonne statt im Sack gesammelt werden würde. Allerdings lief die Diskussion nicht lang, weil der Landrat darauf hinwies, dass auch das Thema sei, wenn über die Fortschreibung des Abfallwirtschaftskonzeptes für den Kreis geredet werde. „Wir haben Zeit bis 2024.“

Helge Schwab wies dennoch darauf hin, dass sich der Kreis schon einmal gegen eine zusätzliche Tonne ausgesprochen hatte. „Und dafür gibt es gute Gründe“, sagte er. Gemeint war wohl eine hochemotionale Diskussion um eine mögliche gelbe Tonne.