Zwei raketenähnliche Metallgegenstände wurden am Montag gegen Mittag bei Abrissarbeiten in der Kandelbrunnenstraße in Rammelsbach gefunden. Die Vermutung, dass es sich um militärische Sprengkörper handeln könnte, bestätigte sich schnell, nachdem die Polizei den Kampfmittelräumdienst über den Fund informiert hatte. Die Experten stellten fest, dass es sich dabei um Munition des russischen Militärs aus Zeiten um den Zweiten Weltkrieg handelte, und zwar um Übungsmunition. Die beiden Pfeilwuchtgeschosse wurden üblicherweise dazu genutzt, um Panzerungen zu durchbrechen. Die Fundstelle wurde bis zum Eintreffen des Kampfmittelräumdienstes durch die Polizei gesichert. Die Sprengstoffexperten transportierten die beiden Geschosse ab.