Wann der geplante Panoramaweg in Breitenbach mit seiner Aussichtsplattform fertig ist und eingeweiht wird, ist noch nicht klar. Derzeit entsteht der Aussichtshügel auf dem Bambergerhof.

Ortsbürgermeister Johannes Roth sagte gegenüber der RHEINPFALZ, dass sich die Umsetzung des Projekts wegen der Corona-Pandemie schwieriger gestaltet. Beispielsweise sei die Arbeit in den Ausschüssen erschwert gewesen. Derzeit seien aber die Aussichtshügel auf dem Bambergerhof „in der Mache“, sagt Roth. Wie berichtet, wird dieser mit schneckenförmig verlegten Felsen befestigt. Ein Konstrukt aus Metall oder Aluminium kam nicht in Frage, da der Aussichtspunkt in einem Landschaftsschutzgebiet entsteht. Demnächst sollen auch die Hinweistafeln für den Vogelsberg und den Eulenkopf angefertigt werden. „Die Inhalte sind besprochen“, sagt Roth, der betont, dass es auf den Schildern zum Beispiel um die Grubengeschichte gehen wird. Der Panoramaweg soll Roth zufolge den Wanderern die schönen Aussichten Breitenbachs präsentieren.