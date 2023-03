[aktualisiert 10.58] Auf der Autobahn 62 ist es am Mittwoch rund zwei Stunden lang zu Verzögerungen gekommen. Nach Angaben der Polizei hatte ein Lastwagen am Morgen im einspurigen Baustellenbereich zwischen Glan-Münchweiler und Kusel einen Motorschaden. In Fahrtrichtung Kusel staute sich deshalb der Verkehr auf mehreren Kilometern. Gegen 11 Uhr konnte der Pannen-Lastwagen abgeschleppt und der Stau aufgelöst werden.