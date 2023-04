Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

„Und trotzdem – Vom zweifelnden Glauben und gläubigen Zweifeln“ lautet der Titel des musikalischen Abends am Sonntag, 10. April. Ab 18 Uhr treten Klaus André Eickhoff, Christoph Zehendner und Gernot Blume in der protestantische Kirche St. Michael in Herschweiler-Pettersheim auf.

Bei diesem besonderen Konzert in der Passionszeit laden die Liedermacher Christoph Zehendner und Klaus-André Eickhoff zum Mitsingen, sofern wegen Corona gestattet, oder auch zum Zuhören