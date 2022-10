Ein Paketzusteller ist am Donnerstag von einem freilaufenden Hund verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war der 33-Jährige am Nachmittag im Remigiusweg unterwegs, als er von dem freilaufenden, wohl streunenden Hund angefallen und mehrfach gebissen wurde. Die Polizei konnte das Tier, vermutlich dein Deutscher Schäferhund, im Anschluss nicht mehr finden. Hinweise auf den Hund und dessen Eigentümer nimmt die Polizei in Kusel unter der Telefonnummer 06381 9190 sowie per E-Mail an pikusel@polizei.rlp.de entgegen.