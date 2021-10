In der Innenstadt gibt es einen neuen Paketshop der Deutschen Post DHL-Gruppe. Er befindet sich in den Räumen der Änderungsschneiderei Anja in der Trierer Straße 3.

Kunden können dort in der Fußgängerzone Pakete verschicken oder abholen. Auch Briefmarken sind erhältlich. Der Paketshop ist von Montag bis Freitag, jeweils von 9.30 Uhr bis 18 Uhr, geöffnet.