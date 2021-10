Nachdem 2020 alle Fahrten ausfielen, kündigt die Ostertalbahn für 2021 zwei Sonderfahrten im Advent an. Sie finden samstags am 27. November und am 11. Dezember statt und starten jeweils um 16 Uhr in Ottweiler. Jede Fahrt dauert etwa zweieinhalb Stunden und führt ohne Zwischenhalt nach Schwarzerden und zurück. Unterwegs verteilt ein Weihnachtsmann Geschenktüten an Kinder.

Die Naschtüten sind im Fahrpreis enthalten. Kinder unter fünf Jahre zahlen fünf Euro, Erwachsene 13,50 und alle dazwischen 9,50 Euro.

Buchung ist notwendig

Wie die Museumsbahn weiter mitteilt, gilt die 3G-Regel. Die Fahrkarten müssen per Mail an info-gs@ostertalbahn.de oder unter Telefon 06384 7991 bis jeweils eine Woche vor der Fahrt gebucht werden.

Die herbstliche Weinprobenfahrt im Museumszug fällt auch 2021 wieder aus. Info: www.ostertalbahn.de