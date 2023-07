Eisenbahnnostalgiker können am Sonntag, 16. Juli, mit dem Museumszug das Ostertal auf der Strecke von Schwarzerden bis Ottweiler erkunden. Die Fahrten ab Schwarzerden starten um 13.20 und 16.20 Uhr, Abfahrt in Ottweiler ist um 14.40 Uhr von Gleis vier. Zu- oder Ausstieg ist an allen Haltepunkten möglich, ein Bistrowagen hängt an. Fahrräder können in begrenzter Menge mitgenommen werden, Gruppen ab 10 Personen müssen sich per E-Mail anmelden.

Die kommenden Fahrtage sind der 6. August, 17. September, 3. Oktober und 22. Oktober.