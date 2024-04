Die Herausgabe des Buches „Vom Ostertal – im Saarland und anderswo“ war eine der zahlreichen Aktivitäten des Heimat- und Kulturvereins Ostertal im Vereinsjahr 2023, blickt der Vereinsvorsitzende (und Autor des Werks), Hans Kirsch, zurück. In einer Mitgliederversammlung im Haus der Feuerwehr in Marth erinnerte er daran, dass Rainer Raber, der Vorsitzende des Saarländischen Museumsverbands, das 288-seitige Werk im September 2023 vorgestellt hatte. Das Buch sei in der Öffentlichkeit sehr gut aufgenommen und in den Zeitungen der weiteren acht Ostertäler in ganz Deutschland besprochen worden. Mittlerweile sei das Buch schon fast vergriffen. Noch einige Exemplare können telefonisch bei Ewald Wailersbacher in Niederkirchen, Telefon 06856 660, geordert werden.