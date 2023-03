Nach langer Pause ist es wieder so weit: Im Auswanderermuseum in Oberalben findet am Wochenende, 25. und 26. März, der Ostermarkt statt. Rund 15 Aussteller bieten österliches Kunsthandwerk an, kündigt Heidrun Werner vom Museumsförderverein an. Wer schnell ist, kann sich jetzt noch als Aussteller bewerben.

„Wir haben noch Plätze“, berichtet Werner, die mit ihrem ehrenamtlichen Team den Oster- und den Adventsmarkt im Auswanderermuseum seit vielen Jahren organisiert. Wer noch mitmachen möchte, könne sich bei ihr melden. Angeboten werden unter anderem filigrane Ostereier, die in unterschiedlichen Techniken hergestellt wurden, frühlingshafte Deko-Artikel und Modeschmuck. Aus Erdesbach seien zwei neue Aussteller mit von der Partie, darunter auch eine Bildhauerin, berichtet Werner.

Auf jeden Fall mit dabei ist auch diesmal wieder Museums-Nachbarin Reinhilt Kaufmann mit ihren ganz besonderen Ostereiern sowie mit kunstvollen, textilen Arbeiten. Nach der langen Corona-Pause sei es nicht leicht gewesen, Aussteller zu finden, schildert die Vorsitzende des Fördervereins. Viele der ehemaligen Aussteller stünden nicht mehr zur Verfügung, bedauert sie. Auch ein Adventsmarkt habe nicht organisiert werden können. Aber zumindest habe es inzwischen schon wieder Konzerte im Museum gegeben.

Info

Der Ostermarkt im Auswanderermuseum findet am Samstag und Sonntag, 25. und 26. März jeweils von 11 bis 17 Uhr statt. Der Eintritt kostet einen Euro.