Bunte Eier im Gras, fröhliches Kinderlachen und ein Osterhase mittendrin: Im Benzinopark in Kusel herrschte am Ostersonntag reges Treiben.

Der Beirat für Migration und Integration der Stadt Kusel hatte zur Ostereiersuche eingeladen – und viele Familien folgten dem Ruf. Die neun Mitglieder des international besetzten Gremiums, darunter Iraner, Ägypter und Ukrainer, hatten zuvor 80 Eier versteckt. Mit wachem Blick durchkämmten die Kinder die Wiese. Jedes durfte zwei Plastikeier finden. Diese wurden anschließend gegen eine Drehung am Glücksrad eingetauscht. Dahinter stand Barbara Kühn – im Kostüm des Osterhasen – und sorgte für strahlende Gesichter, wenn Schokoladeneier und kleine Leckereien gewonnen wurden.

Zwischen den Suchaktionen wurde deutlich, worum es dem Beirat geht: Begegnung schaffen. Manche Familien hatten sogar eigene Überraschungen versteckt und ließen sie von ihren Sprösslingen suchen, wie die zweijährigen Zwillingsschwestern Emily und Emma aus Kusel. Beiratsmitglied Nicola Immetsberger zeigte sich zufrieden mit der Resonanz. Erst vor wenigen Wochen hatte der Beirat das iranische Neujahrsfest mit rund 80 Gästen gefeiert. Weitere Veranstaltungen sind bereits geplant – im Sommer auf der Burg Lichtenberg und in der Adventszeit mit einem Nikolausfest.