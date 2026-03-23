In Hinzweiler fällt am 29. März der Startschuss: Ostereierschießen mit Eiern als Trefferprämie, Parcours-Turnier und Bewirtung locken auf den Königsberg.

Wenn am 29. März in Hinzweiler die ersten Schüsse fallen, ist eines sicher: Das traditionelle Ostereierschießen der Schützengilde Hinzweiler zählt längst zu den festen Größen im Veranstaltungskalender des Kreises Kusel.

Das Ostereierschießen in Hinzweiler vereint Tradition, sportlichen Anspruch und gelebte Gemeinschaft – und zeigt einmal mehr die Bedeutung des Vereinslebens für die Region. Hinter den Kulissen laufen die Vorbereitungen bereits seit Tagen auf Hochtouren – allen voran beim Vorstand „Dippi Hans“, der gemeinsam mit den Vereinsmitgliedern das Ereignis organisiert. Das Konzept ist ebenso einfach wie beliebt: Geschossen wird mit dem Luftgewehr auf Pappscheiben, für jeden Treffer winken Eier als Gewinn. Was zunächst bodenständig klingt, hat sich über die Jahre zu einem echten Publikumsmagneten entwickelt. Mehrere 1000 Eier wurden in den vergangenen Jahren ausgegeben – eine Zahl, die selbst die Organisatoren mit einem Augenzwinkern kommentieren.

Auch Bogenschießen und Blasrohrschießen

Doch das Ostereierschießen in Hinzweiler ist längst mehr als nur ein klassischer Schießwettbewerb. Seit über einem Jahrzehnt gehört auch das Bogenschießen fest zum Programm. Ergänzt wird das Angebot seit drei Jahren durch das Blasrohrschießen, das besonders bei jüngeren Teilnehmern und Neugierigen großen Anklang findet.

Ein fester Bestandteil der Veranstaltung ist seit vielen Jahren auch das Osterturnier auf dem Bogenschieß-Parcours. Dabei steht vor allem der Spaß am Sport und das gemeinschaftliche Erlebnis im Vordergrund – auch wenn der sportliche Ehrgeiz natürlich nicht zu kurz kommt. Auf der rund sieben Kilometer langen Strecke mit 28 Zielen gehen zahlreiche Teilnehmer an den Start, darunter auch viele erfahrene und leistungsstarke Schützinnen und Schützen.

Nachwuchs der Schützengilde stark vertreten

Für einige von ihnen dient das Turnier zugleich als wichtige Orientierung im Hinblick auf das BHL-Turnier Ende Mai. Viele erfahrene Schützen nutzen die Gelegenheit, um mögliche Veränderungen am Parcours genau zu beobachten und sich entsprechend vorzubereiten.

Mit dabei sind auch die Königsberg Archers, die sich auf das Heimspiel besonders freuen. Ebenso ist der Nachwuchs der Schützengilde stark vertreten: Die im vergangenen Jahr neu hinzugekommenen Jugendlichen haben intensiv trainiert und können ihr Können nun unter Wettkampfbedingungen unter Beweis stellen.

Neben dem sportlichen Geschehen kommt auch das gesellige Beisammensein nicht zu kurz: Die Mitglieder der Schützengilde sorgen mit einem umfangreichen Kuchenbuffet sowie warmen Speisen zur Mittagszeit für das leibliche Wohl der hoffentlich vielen Besucher.