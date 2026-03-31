Beim Ostereierschießen gilt die Regel: Für einen Treffer ins Schwarze gibt es ein Ei, für die Zehn sogar zwei. Beim SV Hinzweiler wechselten jede Menge Eier den Besitzer.

Beim traditionellen Ostereierschießen des Schützenvereins Königsberg Hinzweiler herrschte am Sonntag reger Betrieb im Schützenhaus. Parallel dazu richtete der Verein ein 3D-Bogenschützenturnier aus, das zahlreiche Teilnehmer anzog.

Am Luftgewehrstand stehen jeweils sechs Schützen nebeneinander und nehmen die zehn Meter entfernten Zielscheiben ins Visier. Aufgrund des großen Andrangs müssen einige Teilnehmer immer wieder warten, bis ein Platz frei wird. Zum ersten Mal dabei sind die Brüder Arne (16) und Malte (12) Husken aus Rutsweiler/Lauter. Ihr Großvater Peter Moosmann hat sie mitgebracht. „Vor 23 Jahren bin ich nach Wolfstein gezogen und habe damals meine beiden Kinder zum Ostereierschießen mitgenommen. Jetzt sind zwei meiner drei Enkel an der Reihe“, erzählt er.

Frisch vom Großhändler

Zehn Scheiben hat er für die Jungen gekauft, auf jede darf dreimal geschossen werden. Besonders der ältere Bruder trifft gut: Zwei seiner ersten drei Schüsse landen im Schwarzen, der dritte streift es nur knapp. „Dafür gibt es trotzdem ein Ei“, erklärt Peter Molter, der die Scheiben auswertet. „Bei Jugendlichen sind wir großzügig, bei Erwachsenen strenger.“ Manche Teilnehmer nehmen beachtliche Mengen mit nach Hause. „Bis zu 60 Eier sind möglich“, sagt Molter. Horst Kübelbeck aus Offenbach-Hundheim hat 15 Scheiben erworben. „Die Qualität der Eier ist hervorragend.“ Darauf legt auch Vorsitzender Hans Dippi großen Wert: „Die Eier kommen von einem Großhändler, bei dem wir sicher sind, dass sie frisch sind.“

Die Veranstaltung hat eine lange Tradition. Früher fand sie an Karfreitag statt, wurde jedoch nach einer angedrohten Strafe auf den Palmsonntag verlegt. Neben dem Luftgewehrschießen können Besucher auch mit dem Blasrohr auf eine verkürzte Distanz von vier Metern zielen.

120 Teilnehmer mit dem Bogen unterwegs

Währenddessen sind die Bogenschützen auf einer rund 14 Kilometer langen Strecke draußen unterwegs. Dort schießen sie auf naturgetreue Kunststofffiguren von Tieren wie Grizzlybären, Mufflons, Steinböcke, Rothirsche, Bisons und Elche. Rund 120 Teilnehmer gehen an den Start – weniger als üblich. „Die wirtschaftliche Lage und die hohen Spritpreise machen sich bemerkbar“, sagt Dippi dazu. Dennoch nehmen auch Schützen weite Anreisen bis zu 600 Kilometer in Kauf.