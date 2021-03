Der Gewerbeverein Altenglan hat sich eine Aktion ausgedacht, mit der am Ostersamstag „ein wenig Osterfreude“ verbreitet werden soll. Beim sogenannten Oster-Drive-In wollen die Mitglieder des Vereins von 10 bis 14 Uhr auf dem Parkplatz der Kreissparkasse (Ecke Bahnhofstraße/Austraße) Ostertüten verteilen. „Die Bestimmungen und Einschränkungen sind nicht nur für uns sehr mühsam, es geht auch teilweise den Kunden an die Substanz“, teilt der Verein mit. Daher wolle man den Menschen aus Altenglan und der Umgebung eine kleine Freude bereiten. Um die Corona-Richtlinien einzuhalten, werde ein Auto-Leitsystem auf der Parkfläche eingerichtet, durch das die Autofahrer hindurchgeleitet werden, um dann gratis eine gefüllte Ostertüte ausgehändigt zu bekommen. „Wir werden dafür sorgen, dass wirklich für jedes Familienmitglied etwas in der Tüte vorhanden ist“, verspricht der erste Vorsitzende Andreas Gimmler. Die Aktion soll Ersatz für den verkaufsoffenen Sonntag sein, der eigentlich in zwei Wochen hätte stattfinden sollen, coronabedingt aber bereits zum zweiten Mal in Folge abgesagt werden musste.