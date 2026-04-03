Ostern kommt nicht überraschend, aber manchmal ist der Alltag stressig, und plötzlich stehen die Feiertage vor der Tür. Einige Last-Minute-Geschenkideen im Oberen Glantal.

Da ist auch schon Ostern – und der Kühlschrank ist leer, oder es fehlt eine Kleinigkeit für einen lieben Menschen. Nachdem die RHEINPFALZ vor Weihnachten im Norden des Kreises unterwegs war, um Last-Minute-Geschenke (und -Zutaten) zu finden, geht es diesmal ins Obere Glantal. Auch dort finden sich Schränke und Automaten, die als Osterhelfer in der Not helfen können. Es gibt sogar die perfekte Stelle, um mit unliebsamen Geschenken anderen eine Freude zu machen, wie sich bei einer Fahrt durch den Süden zeigt.

Handgemachtes an der Hauptstraße

Wer zwei linke Hände in Sachen Basteln hat oder nicht einfach nur einen Geldschein zustecken möchte, kann beispielsweise einen Blick in „Mühmels Kreativwerkstatt“ in der Hauptstraße 89 in Brücken werfen. Dort steht direkt an einem Wohnhaus ein kleines Selbstbedienungsschränkchen, das überraschend viel Handgemachtes zu bieten hat. Neben einer großen Auswahl an Stabkerzen, hübschen Teelichthaltern und diversen Anhängern, beispielsweise für Ostersträuße, gibt es derzeit passend auch aus Gips gegossene Osterhasen. Ansprechend drapiert findet sich eine gute Auswahl, um Geldgeschenken eine persönliche Note zu verleihen oder noch eine kleine Überraschung ins Osternest zu legen.

Das Selbstbedienungsschränkchen von »Mühmels Kreativwerkstatt« in Brücken bietet in Sachen Osterdeko einige Optionen. Foto: Sabrina Schreiner

Das Prozedere ist simpel: Man sucht sich das Gewünschte aus und bezahlt bar oder via Paypal. Damit das digitale Zahlen nicht am mangelnden Internet scheitert, gibt es sogar extra einen WLAN-Zugang inklusive Passwort. Parken ist in unmittelbarer Nähe möglich, und der videoüberwachte Schrank am Ortsausgang in Richtung Ohmbach ist täglich bis etwa 18.30 Uhr geöffnet.

Veganes Eis, Grillgut und sogar Fertiggerichte

Im Süden des Landkreises gibt es eine ganze Reihe von Automaten, deren Inhalt ein Menü retten oder Proviant für einen Ausflug werden kann. Eine gemütliche Wanderung oder eine Radtour lässt sich problemlos spontan planen. Bei frühlingshaften Temperaturen könnte ein Stopp am Walter-K.-Hanß-Platz in Waldmohr eingeplant werden. Dort steht ein Eisautomat, an dem selbst Veganer fündig werden. Rund um die Uhr reicht die Bandbreite der Kreationen des örtlichen Betreibers Edel-Herrmann-Genussreich von Klassikern wie Vanille und Erdbeere über Omas Käsekucheneis bis zum veganen Mango-Ingwer-Sorbet. Man hat zwar die Qual der Wahl, aber das Bedienen des Automaten ist unkompliziert. Gezahlt werden kann bar sowie mit Karte.

Eis geht einfach immer, wie hier am Walter-K.-Hanß-Platz in Waldmohr. Beim RHEINPFALZ-Besuch Ende März war der Getränkeautomat außer Betrieb. Foto: Sabrina Schreiner

Gleiches gilt für die Automaten in Schönenberg-Kübelberg in der Sanderstraße. Dort findet sich neben Getränken und Süßigkeiten auch eine Auswahl an Grillgut, um spontan den Grill anzuwerfen. Wenn es besonders schnell und bequem sein soll, finden sich darin auch Fertiggerichte. Die Automaten sind auch gut mit dem Auto anzusteuern.

Charmante Idee: der Schenk- und Teilschopp

Doch auch wer alles perfekt geplant hat, kann vor einem Problem stehen, wenn die Verwandtschaft mit einem Geschenk kommt und man sich fragt: „Was soll ich mit dem Staubfänger?“ Ehrlich währt zwar am längsten, aber nicht jeder will am Feiertag riskieren, dass der Haussegen schiefhängt. Auch hierfür gibt es eine passende Lösung, denn was für den einen Staubfänger ist, ist für den anderen genau das Teil, wonach er schon ewig gesucht hat.

Rund um die Uhr können im Henschtaler Schenk- und Teilschopp in der Sangerstraße 17 Dinge, die nicht (mehr) gefallen oder gebraucht werden, Dritten zur Verfügung gestellt werden. Foto: Sabrina Schreiner

In solchen Fällen lohnt sich der Besuch in Henschtal im Schenk- und Teilschopp, der sich tatsächlich so schreibt. Dort können intakte, gut erhaltene Artikel, die man nicht mehr benötigt, anderen aber noch eine Freude bereiten, in einem Holzhäuschen in der Sangerstraße 17 rund um die Uhr abstellt werden. Beim RHEINPFALZ-Besuch vor Ostern reicht die Palette von Büchern über Geschirr und Spiele bis zum speziellen Fitness-Hula-Hoop-Reifen, sodass sowohl das unliebsame Buch als auch besagter Staubfänger hier einen Platz finden – und bestimmt auch einen dankbaren Abnehmer! Nur wie man erklärt, dass das „gute Stück“ beim nächsten Besuch der Verwandtschaft gerade nicht auffindbar ist – dafür müssen Leser und Leserinnen selbst eine Antwort finden ...