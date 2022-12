Der Ortsteil Liebsthal ist am Donnerstag, 8. Dezember, rund zwei Stunden lang ohne Strom. Wie die Pfalzwerke mitteilen, werden zwischen 8.30 und 10.30 Uhr Arbeiten am Stromnetz durchgeführt. In diesem Zeitraum könne auch keine Energie aus Eigenerzeugungsanlagen eingespeist werden. Der Energieversorger empfiehlt, empfindliche Geräte vom Netz zu trennen und erst wieder zuzuschalten, nachdem die regelmäßige Stromversorgung wiederhergestellt ist.