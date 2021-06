Die Bedesbacher Dorfmitte soll nach den Plänen der Ortsgemeinde neu gestaltet werden. Alte Häuser sollen abgerissen, ein neuer Dorfplatz und neue Bauplätze entstehen.

Der Gemeinderat vergab in seiner Sitzung am Montag den Planungsauftrag. Wie Ortsbürgermeister Peter Koch auf Anfrage mitteilte, erhielt die Firma „iSA Ingenieure“ in Heltersberg den Zuschlag. Sie hatte mit rund 10.600 Euro das günstigste Angebot abgegeben. Insgesamt waren drei Büros angeschrieben worden, zwei hatten ein Angebot abgegeben.

Koch zufolge soll nach Fertigstellung der Planung im Bereich Ringstraße/Hauptstraße ein seit etwa fünf Jahren leerstehendes Gebäude mit Anbau zumindest teilweise abgerissen werden. Nach Kochs Vorstellungen könnte der Dorfplatz in etwa drei Jahren fertig sein. Andere ältere Gebäude in unmittelbarer Nachbarschaft sollen ebenfalls abgerissen werden, um Platz für neue Häuser zu schaffen.