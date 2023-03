Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die meisten Kommunen suchen Bauflächen, geben Machbarkeitsstudien und Bebauungspläne in Auftrag, um vom Bauboom auf dem Land zu profitieren. Nicht so in Hefersweiler. Dort liegt ein bereits fertiger Bebauungsplan vor, nur die Erschließung stände noch aus. Doch dazu wird es vorerst nicht kommen.

„Das Projekt ist gestorben“, bedauert Ortsbürgermeister Bernd Degen. Zuvor hatte der Ortsgemeinderat einstimmig gegen die Weiterverfolgung der Erschließungsplanung im Gebiet