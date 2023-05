Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die katholische Kirchengemeinde will ihre Liegenschaft samt Gotteshaus in Rammelsbach verkaufen. Die Ortsgemeinde ist an der rund 7000 Quadratmeter umfassenden Liegenschaft interessiert, verhandelt bereits. Und sie hat schon sehr konkrete Pläne – auch für die Kirche selbst.

Die Pfarrei Heiliger Remigius Kusel, zu der die Kirchengemeinde Rammelsbach seit 2016 gehört, hat ähnliche Sorgen wie viele Kirchengemeinden in Deutschland: Die Anzahl der Gläubigen –